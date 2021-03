A Salussola cerimonia in forma ridotta dell'eccidio per il secondo anno di fila

Per il secondo anno di fila si è tenuta domenica, in forma ridotta per il Covid, la cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Salussola, avvenuto tra l'8 e il 9 marzo 1945.

Alla santa messa di suffragio per i defunti, presieduta dal parroco don Lodovico De Bernardi, è seguita la deposizione delle corone d'alloro al sacrario e al cippo della memoria, con i discorsi ufficiali dei sindaci di Salussola e Zimone, Manuela Chioda e Piergiorgio Givonetti, e del presidente dell'ANPI Biella Gianni Chiorino.