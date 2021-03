La Bushido Scholl di Cerrione affronta le minacce terroristiche

La Bushido School continua a crescere. Gli istruttori Gianluca Zaghi e Biagio Oliva, dell'accademia IDMA, hanno partecipato a un corso di formazione per una maggior specializzazione nel mondo della sicurezza, in modo da offrire sempre più validi insegnamenti ai loro allievi. Infatti, a Moncalieri, è stato organizzato uno stage, dalla Vigorlegio Kombat Team del Maestro Emilio Buffardi, durante il quale sono state affrontate le minacce terroristiche.

Durante il corso, i partecipanti hanno potuto svolgere un focus sulla storia del terrorismo e sugli attacchi terroristici in un centro commerciale, trovandosi ad affrontare una simulazione dei pericoli e delle varie fasi da seguire per evitare una strage. I due istruttori, inoltre, hanno partecipato a un corso di formazione per la prevenzione antiterrorismo Country Terrorism tenutosi a Torino dal Maestro Buffardi Emilio. Nel comune di Cerrione, sede della Bushido School, Zaghi e Oliva si stanno specializzando sempre più nelle tematiche riguardanti la sicurezza per garantire la salvaguardia dei cittadini in caso di pericolo.