Covid, quali sintomi e quando usare tampone? Il dottor Paris chiarisce: “Ecco cosa fare se positivi” VIDEO

Come comportarsi se scopro di essere positivo al Covid? Quali i sintomi? E quando utilizzare correttamente il tampone? A queste e a molte altre domande prova a fare chiarezza il medico di base Domenico Paris, nel corso della nuova puntata della rubrica settimanale curata dal quotidiano online Newsbiella.

“Se riscontro sintomi come febbre, nausea, diarrea, congestione nasale, mal di gola o testa e perdita di gusto e olfatto bisogna chiamare il proprio medico di base che provvederà a farmi fare un tampone – spiega Paris – Se sarò positivo, dovrò starmene in isolamento, lontano dai miei familiari, senza vedere nessuno. Periodo di quarantena anche per i contatti stretti. Non si deve uscire: è importante adottare questo comportamento per evitare di diffondere il virus”.

