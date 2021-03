Rossino cerca famiglia. Dolce e affettuoso con tutti, vorrebbe tanto una cuccia morbida e tante coccole. Castrato, fiv positivo, ha circa 8 anni: si consiglia una casa in sicurezza. Si trova in provincia di Vercelli, adottabile in Piemonte e Lombardia con visite di pre e post affido e firma modulo adozione.

Per informazioni: 340.3926065 o 345.2980629. Le visite/adozioni saranno effettuate naturalmente nel rispetto delle normative del Decreto Ministeriale sul coronavirus.