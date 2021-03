Tennis, si delineano i primi risultati del terzo ATP: Vanno avanti Haase, Nardi e Giustino

Hanno preso il via domenica 7 marzo i Campionati Internazionali Città di Biella di tennis, tornei ATP 80 organizzati da Cosimo Napolitano come quelli di fine febbraio. A sfidarsi sui campi del Palapajetta e del Joker allestiti per l'occasione tanti nomi importanti del tennis.

Tra questi, nella prima giornata, ci sono stati Dustin Brown, sconfitto dal francese Quentin Halys in due set (6-1 6-4) e Robin Haase, che ha invece ottenuto la vittoria sul rivale Daniel Masur (6-7(5) 6-3 6-2). Sul campo sono scesi anche Andrea Arnaboldi, che ha passato il primo giro portando a casa un 6-3 6-4 contro Kirill Kivattsev e Jonas Forejtek, che domenica ha sconfitto Julian Lenz 6-4 6-1. Infine, ci sono voluti tre set ad Akira Santillan per battere Ryan Peniston 7-6 3-6 6-2, mentre Matthias Bachinger ha vinto contro Luca Vanni 6-3 6-4.

Le partite sono proseguite anche oggi: l’italiano Arnaboldi ha appena vinto il primo set 6-4 contro l’australiano James Duckworth ma la gara è ancora in corso, mentre il giovane Luca Nardi ha battuto il giapponese Yuichi Sugita 6-2 6-2. Il suo connazionale Yasutaka Uchiyama ha invece sfidato Lorenzo Giustino, perdendo 5-7 4-6. In campo anche l’atleta di casa Stefano Napolitano, sconfitto dal canadese Brayden Schnur 6-2 6-4.