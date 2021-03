PD Biella, due incontri sul Recovery Fund: relatori il deputato Borghi e l'europarlamentare Tinagli

Cos'è il Recovery Fund, come funziona e come spendere i soldi che attraverso questo strumento economico l'Europa metterà a disposizione del nostro Paese, e quindi, in definitiva, dei territori? Il Tavolo lavoro del PD ha organizzato due incontri per approfondire l'argomento ed iniziare a scardinare quell'alone di mistero che circonda la misura Next Generation Eu.

Il primo appuntamento è in programma per martedì 9 marzo e avrà come relatore l'onorevole Enrico Borghi e il consigliere regionale di quadrante Mimmo Rossi, il secondo, a distanza di una settimana, il 16 marzo, con Irene Tinagli, economista ed eurodeputata dem. Due appuntamenti che partono da Biella ma con una logica centrifuga, che punta al quadrante e all'osmosi economico-sociale che si può creare partendo "dal particolare per arrivare al generale".

“Bisogna assolutamente cogliere al meglio il grande sforzo di solidarietà che l'Europa ha saputo mettere in campo nel giro di pochi mesi - spiega Rinaldo Chiola, referente del Tavolo lavoro del PD Biellese -. Si tratta di strumenti imponenti. Next Generation Eu non è la conclusione di un percorso, ma l'inizio. È un punto di partenza per gettare le basi di ciò che negli anni passati non si è potuto fare, anche per mancanza di risorse e per rispettare i vincoli di bilancio. Non dobbiamo avere paura di progettare, perché 'fare l'Europa' e mettere in campo i progetti non è cosa che si possa fare in una sola volta. Dobbiamo costruire tutti insieme un percorso che porti a quei risultati. Molto è stato fatto, ma la cosa più importante, oggi, è realizzare in Europa una vera e propria solidarietà di fatto”.