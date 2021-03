La lana biellese raggiunge il principe Carlo, Fabrizio Servente: "Biella ha insegnato al mondo a fare i tessuti" FOTO e VIDEO

"Biella ha insegnato al mondo a fare i tessuti": queste le parole del presidente di Campaign for Wool Italy Fabrizio Servente, questa mattina ospite in diretta di Newsbiella Live. Nato a Crocemosso, classe 1949, è Global Strategy Advisor della australiana The Woolmark Company ed ha alle sue spalle anni di esperienza in numerose aziende del settore tessile e abbigliamento. Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Ermenegildo Zegna e successivamente, per 20 anni, è stato Direttore Marketing e Sviluppo Prodotto del Gruppo Benetton.