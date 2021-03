A Biella si impara l'inglese con l'Accademia Biellese

Stai cercando un corso individuale o via Skype per migliorare il tuo inglese? Devi superare una verifica o un esame? Stai cercando un corso per bambini? Il corso dell'Accademia Biellese può essere il luogo giusto per affinare la lingua.

“Ci troviamo in centro Biella, un ambiente informale e di design dove dedicarti alle tue passioni e migliorare il tuo inglese per il lavoro, le tue passioni e divertirti in tutta sicurezza – spiegano - Puoi acquistare pacchetti da 10/20/30 lezioni sul sitowww.accademiabiellese.it . Se diventi nostro socio, hai sconti speciali sui corsi. Manda un messaggio WhatsApp al 351.9792609 o scrivi a info@accademiabiellese.it “.

Il corso si propone l’obiettivo di permettere ai corsisti di acquisire spontaneità in dialoghi e conversazioni inerenti la sfera personale: interessi, tempo libero e lavoro; perfezionare le abilità di ascolto e comunicazione anche in contesti specialistici: telefonare, rispondere ad un colloquio di lavoro, partecipare ad una riunione, viaggiare all’estero; approfondire le competenze di lettura e scrittura di testi medio-complessi, nonché le competenze grammaticali e sintattiche; incrementare le conoscenze lessicali ed apprendere alcune espressioni idiomatiche. Le lezioni saranno svolte combinando l’apprendimento grammaticale e lo studio delle strutture linguistiche dal libro di testo con l’ascolto di files audio e visione di video in lingua originale, con conseguente analisi del testo e particolare attenzione alle espressioni idiomatiche, modi di dire e verbi fraseologici.

“Abbiamo attivato misure extra per la salute e la sicurezza nella nostra sede – sottolineano dall'Accademia Biellese - Maggiore ventilazione degli spazi chiusi, misure di igienizzazione degli spazi aggiuntive oltre alle pulizie ordinarie, igienizzante mani disponibile, utilizzo mascherine ove obbligatorio e nel rispetto della normativa vigente, distanziamento sociale con misure volte a regolare il flusso di persone. Ci riserviamo il diritto di negare l’accesso ai soggetti in quarantena o con sintomi simili a quelli influenzali”.

