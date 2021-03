Truffa aggravata per 60 mila euro nei confronti di una 87enne. Il figlio denuncia gli imprenditori

Sarebbe scattata, ai danni di una coppia di imprenditori di Torino, una denuncia per truffa aggravata nei confronti di una 87enne. La vicenda nasce in un condominio di Torino dove la donna ha vissuto e conosciuto marito e moglie, persone molto gentili che all'occasione non facevano mancare il loro supporto nei suoi confronti, sempre disponibili alle richieste dell'anziana donna.

Ad un certo punto, l'87enne decide di acquistare una casa nel Biellese, individuando una proprietà nel comune di Ternengo, tranquillo paesino a pochi chilometri da Biella. Una piccola oasi di serenità. Lo stabile necessitava però di un intervento di ristrutturazione, lavori che la coppia di imprenditori si sarebbe offerta di eseguire. E così è stato, fino alla presentazione del conto finale di oltre 60 mila euro.

Una cifra considerevole che non è passata inosservata al figlio della donna. I dubbi erano tali tanto da incaricare un tecnico perito per stabilire la somma esatta che avrebbe dovuto pagare la madre. Materiali di seconda scelta o di recupero sarebbero stati utilizzati per le opere di ristrutturazione, tanto da far abbassare il costo complessivo dell'operazione a poco oltre i 20 mila euro.

A quel punto l'uomo capisce la situazione che avrebbe portato l'approfittarsi della coppia di imprenditori nei confronti dell'anziana donna. Inevitabile per lui sarebbe scattata la denuncia ai Carabinieri. Ora la coppia potrebbe trovarsi di fronte a dover rispondere per truffa aggravata.