Sirene a Biella per un'anziana caduta in casa, Vigili del Fuoco la raggiungono con l'autoscala

Sirene nel centro di Biella. Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco si sono precipitati in via Paietta per prestare soccorso ad un'anziana caduta all'interno del proprio appartamento e impossibilitata a rialzarsi da sola.

A lanciare l'allarme alcuni vicini di casa. Giunta sul posto, la squadra si è introdotta all'interno dell'alloggio, situato al terzo piano del palazzo, con l'utilizzo dell'autoscala. Una volta all'interno, ha prestato la prima assistenza alla donna, in seguito affidata ai sanitari del 118 per le cure del caso.