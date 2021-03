Incidente nella giornata di ieri a Cossato, in via Parlamento, all'altezza della rotonda. Ad urtarsi per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una Fiat Panda condotta da un uomo di 79 anni residente a Valle San Nicolao, illeso e Lancia Ypsilon con al volante una 53enne di Quaregna Cerreto.

Quest'ultima è rimasta ferita in maniera non grave ma comunque trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per le cure del caso.