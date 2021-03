Capriolo chiuso in un recinto con le galline: "Volevo adottarlo"

Ha pensato bene di "adottare" un capriolo rinchiudendolo in un recinto insieme alle sue galline. E' successo a Campiglia Cervo in frazione Balma ma non è passato inosservato ai diversi runner mentre stavano "provando" la prossima Biella-Piedicavallo che hanno allertato i Carabinieri della Stazione di Andorno.

I militari, verificata la situazione, hanno rintracciato il proprietario della cascina, un uomo di circa 55 anni che avrebbe affermato di aver trovato il cucciolo nel bosco di proprietà e da lì sarebbe nata l'idea di "allevarlo" per poi riconsegnarlo alla natura. Lo ha così catturato e rinchiuso in un recinto per non farlo scappare, in compagnia delle galline.

Il capriolo è stato sequestrato e affidato sempre all'uomo in custodia giudiziale, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. L'uomo comunque verrà denunciato per detenzione di esemplari di fauna selvatica. E' vietato infatti la detenzione di animali selvatici da parte di privati cittadini.