Lingua, identità e migrazione: studio su accenti e stereotipi linguistici nei bambini biellesi

Si svolgerà il prossimo mercoledì 10 marzo, alle 21, il seminario gratuito “Accenti e stereotipi linguistici nei bambini biellesi”, tenuto dalla dottoressa Camilla Masullo, fresca di laurea magistrale discussa presso l’Università degli Studi di Pavia. L’evento si svolgerà in modalità online, tramite piattaforma ZOOM, in modo gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno intervenire.

La dottoressa Masullo si è laureata lo scorso 26 febbraio in Linguistica con una tesi dal titolo “Origini e conseguenze degli stereotipi linguistici: percezione in bambini e in apprendenti di italiano LS”, ottenendo la votazione di 110 e lode. La sua relatrice, la dott.ssa Chiara Meluzzi, è coordinatrice del progetto “Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli” del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella sul tema “Lingua, identità e migrazione nel Biellese”. Nel corso della serata del prossimo 10 marzo, la dott.ssa Masullo presenterà i risultati principali della sua tesi, con gli esperimenti sugli stereotipi linguistici condotto sui bambini delle ex classi 1° e 5° elementare di Cossato “Aglietti” e sulle classi 2° e 4° della Primaria dell’istituto “Cesare Pavese” di Verrone.

Di seguito le informazioni di accesso gratuito alla piattaforma ZOOM per il seminario: Link: https://us02web.zoom.us/j/88689840086?pwd=K3RoN1lLOXpadjRISVJoT1YzQ1czQT09 (ID riunione: 886 8984 0086; Passcode: 513594) Per informazioni: info@sunuraghe.it