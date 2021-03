Covid, oltre 2mila vaccinazioni nei sei punti attivi nel Biellese

I sei punti vaccinali che l'ASLBI ha attivato sul territorio hanno consentito nel solo fine settimana scorso, tra il 6 e il 7 marzo, di raggiungere l'obiettivo previsto. Sono state complessivamente eseguite 2.088 somministrazioni: 441 presso il punto vaccinale in ospedale, 419 a Biella presso il Dipartimento di Prevenzione in via Don Sturzo, 321 a Candelo, 282 a Cossato, 156 a Ponzone - Valdilana e 467 a Cavaglià.

Il primo vaccinato del punto vaccinale di Cavaglià è Augusto Zaghi, 80 anni, nato a Santhià, si è traferito a Salussola da quando si è sposato e ha iniziato a lavorare a Cavaglià nel settore chimico della plastica. Lui e la moglie hanno avuto due figlie e quattro nipoti. E' un bersagliere e condivide con la moglie anche la partecipazione ai raduni, perché - ci dice con orgoglio - "siamo come due pappagallini, dove va uno va anche l'altro". Il legame con la famiglia, su cui ha incentrato la sua vita, si lega anche all'attenzione verso il prossimo e all'impegno sociale: è stato donatore AVIS fino al limite d'età. Maria Maddalena Balangera è la prima vaccinata donna di quest'area del Biellese: 84 anni di Vergnasco, ha due figlie.

L'apertura dei Punti vaccinali di Candelo, Cavaglià, Cossato e Ponzone Valdilana è stata resa possibile grazie alla collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG) e alla disponibilità dei Comuni. Il Punto vaccinale di Cavaglià, con 467 vaccinazioni tra sabato e domenica, ha visto la collaborazione del personale infermieristico ASLBI, dei volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile e la presenza di sei Medici di Medicina Generale: Dott. Scarcella, Dott. Saettone, Dott. Tarchia e Dott.ssa Fiori, Dott.ssa Pamparana, Dott.ssa Russolillo e del Dott. Corsaro (USCA). Oltre al sindaco Mosé Brizi e al vice sindaco Giorgio Cabrio di Cavaglià erano presenti i sindaci di Salussola Manuela Chioda e Cerrione Anna Zerbola. Presso la sede ASLBI di Ponzone, Valdilana, presso cui sono state effettuate 156 vaccinazioni in due giorni, hanno dato la loro disponibilità nello scorso fine settimana il Dott. De Bernardi e il Dott. Marchi.

Ad oggi, il totale delle vaccinazioni anti covid-19 somministrate complessivamente sul territorio dell’ASLBI si attestano a 22.600 (vaccinazioni totali: prime dosi + seconde dosi), di cui oltre 6.900 per gli over 80, 512 per le forze dell’ordine su circa 600 richieste e 1.065 per il personale della scuola su circa 2.000 domande di vaccinazione.