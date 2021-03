Covid, nuove date a Valdilana per la campagna vaccinale degli over 80

Prosegue la campagna vaccinale anti Covid per i cittadini di oltre 80 anni di età. Nei giorni scorsi, sono stati 156 gli anziani vaccinati a Ponzone, nel territorio di Valdilana.

Ora nuovo giro in atto, con somministrazioni del vaccino riservate agli ultra 80enni che hanno ricevuto la convocazione da parte dell'ASL e in programma nella sede dell'ASL di Ponzone, situata in piazza XXV Aprile, nelle giornate di giovedì 11 marzo, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 marzo.

“Si ringraziano gli Alpini di Trivero – spiega il sindaco Mario Carli – l'associazione dei Carabinieri in congedo, l'AIB e l'Avis Valdilana”.