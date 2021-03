Volley - La Federazione sospende i campionati giovanili

Una nota stampa diramata dalla Fipav comunica "la sospensione per 2 settimane (fino al 21/03 compreso) delle gare dei Campionati Giovanili con lo scopo di limitare gli spostamenti delle squadre. Gli allenamenti proseguono, sempre nel rispetto dei Protocolli (governativi e societari) e della prudenza dei singoli tesserati in caso di sintomi.

Ovviamente, come sempre, ribadiamo il massimo rispetto per ogni eventuale scelta personale/familiare di tenere la propria figlia a casa. Noi, come Società, valuteremo costantemente l’evolversi della situazione e vi aggiorneremo prontamente in caso di nuove decisioni".