Virtus Biella, al PalaSarselli arriva la quinta sinfonia

Nulla da fare per il volenteroso Parella, a Chiavazza vince la Prochimica Virtus Biella per 3-0. Quinta vittoria su sei gare per le ragazze di coach Stefano Colombo, un’iniezione perfetta in vista della prossima settimana che vedrà impegnate le giocatrici con tre match in sette giorni. Ma su questo ci sarà il tempo in palestra per pensarci e soprattutto allenarsi. Veniamo a sabato sera. Quando si dice che si ha il piglio giusto. Per la Prochimica Virtus Biella è così. Una partenza che annichilisce le avversarie torinesi in balia del gioco veloce e a tratti devastante di Mariottini e compagne. Poi il blackout. Si spegne la luce e Parella piazza un mortifero 8-1 da paura. Sul 21-18 si risvegliano le nerofucsia e chiudono il set.

Le torinesi armano le braccia e nel secondo set si portano avanti 16-11 con le virtussine in balia degli eventi sul parquet. Due time out di coach Colombo in un paio di punti per cercare smorzare la furia avversaria e riuscire ad invertire il senso di marcia. Biella si scuote e con El Hajjam in battuta piazza un mini break di 6-0 rimettendo nuovamente il muso avanti. Alla fine, con fatica, la Prochimica si porta sul 2-0.Si riparte con ancora la Virtus avanti 9-3. Ormai non c’è più storia e sul 15-8 la partita si avvia ai titoli di coda. Si chiude così col punteggio di 25-19 un set mai in discussione che fa dimenticare le fatiche della seconda frazione. A questo punto su può iniziare a pensare al lavoro in palestra per affrontare il trittico della settimana dal 13 al 20 marzo: in casa con Igor, il 17 marzo in trasferta a Trecate per il recupero della 3^ Giornata, per arrivare al big match di Settimo del 20 marzo contro Lilliput.

Il tabellino e il punto sul girone

Prochimica Virtus Biella-Volley Parella Torino 3-0

Parziali: 25-18, 25-23, 25-19.

Prochimica Virtus Biella: Graziola, Mariottini 2, Baratella (L), El Hajjam 10, Walther, Frascarolo, Fragonas 8, Mo 14, Diego 1, Marzanati 8, Mainini (L), Fornara 13. Allenatore: Colombo.

Volley Parella Torino: Zapryanova, Sandrone (L), Ottino 10, Nicchio, Forte (L), Tapalaga, Muscetti 3, Farina 10, Morellato, Deambrogio 5, Ditommaso 12, Manavella, Micheletto, Maiolo 7.Allenatore: Barisciani.

Gli altri risultati: Conad Alsenese-Lilliput Torino 0-3, Igor Trecate-Gossolengo 3-1.

La classifica: Lilliput 21, Prochimica Virtus Biella 15, Parella 7, Gossolengo 4, Igor Trecate 3, Alsenese 1.