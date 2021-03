Con il nuovo Dpcm sono stati aggiornati i protocolli e le FAQ per sport di base e attività motoria

Con la pubblicazione del DPCM 2 marzo 2021 che definisce le nuove misure per fronteggiare la pandemia da COVID-19, sono state riviste le FAQ per adeguarle al testo normativo e rispondere ai quesiti del mondo dello sport.

È stato aggiornato anche il Protocollo attuativo che riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Il nuovo testo tiene conto, in particolare, dell’introduzione delle zone con le relative possibilità di svolgere attività sportiva e motoria di base.

Per ulteriori info cliccare su: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/