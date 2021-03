Forza Italia-Azzurro Donna, ecco webinar per l'8 marzo: interventi di Berlusconi e Carfagna. Anche Biella c'è

Azzurro Donna Biella si unisce alla condivisione e diffusione di un evento di carattere nazionale, nell'ambito delle manifestazioni legate all'8 marzo. Si segnala un importante incontro dal titolo " Su tutti i fronti - La forza delle donne al tempo del Covid", promosso da Azzurro Donna - Forza Italia all'interno della rassegna "Marzo Donna". Un incontro che vedrà in seguito anche il susseguirsi di altri eventi dedicati in ogni Regione d'Italia.

L'on. Catia Polidori, Coordinatrice Nazionale di Azzurro Donna-FI, è riuscita ad organizzare un evento di grande pregio, alla luce dei relatori che hanno accettato di partecipare e condividere quindi pensieri, riflessioni, proposte su di un tema così importante. Il webinar si aprirà con una introduzione dell'On. Polidori, seguita dai saluti dell'On. Silvio Berlusconi e dagli attesi contributi di Monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova evangelizzazione, il Ministro Mara Carfagna, il Vice Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e per concludere l'on. Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale di Forza Italia.

“Dati recenti riportano che, nonostante la pandemia, le imprese femminili con sede in Piemonte hanno resistito e hanno dimostrato maggior vitalità nel saldo natività/mortalità. Un piccolo ma significativo esempio di come la forza delle donne faccia la differenza in ogni situazione anche in pandemia – spiega Michela Vannucci, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Biella - Tante sono le difficoltà che le donne stanno combattendo a causa della pandemia. In questo particolare webinar vogliamo però sottolineare anche il lato di forza e di coraggio, che spesso ha contraddistinto le donne, anche in passato durante crisi storiche come quella che stiamo vivendo”.

L'incontro potrà essere seguito in diretta sulle pagine Facebook Forza Italia e Azzurro Donna.