Un incidente tra due tir sta provocando lunghe code sull'autostrada A4, con circolazione fortemente rallentata fino a Settimo.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le squadre del soccorso della manutenzione autostradale e la Polizia stradale. La motrice che ha bocciato è stata portata via da un mezzo speciale di soccorso. Per chi si trova in questi minuti in autostrada è necessario armarsi di pazienza: si presume che la circolazione possa tornare più scorrevole dopo le 16.