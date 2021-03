Crevacuore piange la morte di Giampiero Canara: fu sindaco per 25 anni

Dolore a Crevacuore per la morte dell'ex sindaco Giampiero Canara, mancato ieri all'età di 82 anni.

Originario del Novarese, in giovane età si è trasferito nel Biellese muovendo i primi passi nel settore agricolo lavorando anche come commesso per una ditta alimentare all'ingrosso. Nel 1962 aveva vinto un concorso alla Cassa di Risparmio di Biella lavorando prima come commesso poi come impiegato cassiere fino al pensionamento, avvenuto nel 1989.

Canara era molto attivo anche nella vita del suo paese d'adozione guidando la comunità di Crevacuore come sindaco dal 1980 al 2005. In seguito è stato vice sindaco, nonché consigliere e assessore della Comunità Montana Valsessera. Il suo ultimo incarico è stato quello di amministratore presso il Cordar Valsesia.

I funerali avranno luogo a Crevacuore domani, martedì 9 marzo, alle 10.30, partendo dalla chiesa parrocchiale.