Speciale 8 Marzo, storie di donne e di coraggio con le interviste di Newsbiella Live

Oggi, lunedì 8 marzo 2021, ricorre la giornata internazionale della donna, più comunemente nota con il nome di Festa della Donna. Una ricorrenza le cui origini sono state spesso travisate a causa della connotazione fortemente politica con cui è nata: alcuni sostenevano che si trattasse di una festa nata in seguito ad un presunto incendio avvenuto l'8 marzo 1908 in un'azienda di New York, altri che fosse legata ad una violenta repressione di una manifestazione sindacale di operaie tessili, altri ancora che venisse celebrata in ricordo di scioperi o incidenti avvenuti in alcune città americane. La proposta dell'ONU a dicembre 1977 di stabilire un giorno all'anno dedicato alla "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale" sancì poi l'8 marzo come data comune in cui celebrarla. Una data che non vuole soltanto festeggiare la donna in quanto tale, ma che si prefigge di ricordare tutte le conquiste sociali, politiche ed economiche del mondo femminile.

Per l'occasione, Newsbiella propone una giornata di interviste in diretta con alcune donne biellesi che la nostra redazione ha scelto personalmente e a cui darà spazio esclusivo. Storie di vita e di coraggio, donne e mamme con ruoli istituzionali e non, si alterneranno lungo tutta la giornata nelle interviste di Newsbiella Live su Facebook e Youtube, per convidere le proprie esperienze di vita, i propri progetti e le proprie lotte quotidiane che ancora oggi a volte si ritrovano ad affrontare. Le dirette saranno trasmesse sulle pagine Facebook e Youtube di Newsbiella.