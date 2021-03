Speciale 8 Marzo: Nasce con mezzo cuore e supera anche il covid, la storia di mamma Sharon e del suo “piccolo miracolo” VIDEO

Un altro appuntamento si aggiunge allo Speciale di Newsbiella Live dedicato alla Giornata internazionale dei diritti delle donne, meglio nota come Festa della Donna. Questa volta abbiamo intervistato un "volto sconosciuto", una giovane mamma biellese che non ricopre un ruolo istituzionale o di spicco ma che ha affrontato e sta affrontando quotidianamente una dura prova: quella di avere un figlio, Mathias, con una patologia al cuore, in termini medici la sindrome del cuore sinistro ipoplasico, ovvero una malformazione dell'organo dalla nascita. Un cuore senza un ventricolo, un cuore "a metà".

Quella di Sharon Piscopo, 27enne di Cossato, è una storia di coraggio e di fede, tanta fede, come lei stessa racconta nell'intervista qui riportata: