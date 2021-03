Speciale 8 Marzo, l'infettivologa Anna Lingua: "Ognuno di noi deve lavorare con sensibilità, indipendentemente dal genere" VIDEO

Proseguono gli appuntamenti con le dirette di Newsbiella Live in occasione della Giornata internazionale della donna. Abbiamo aperto il pomeriggio con la dottoressa infettivologa di Asl Biella, Anna Lingua, che oltre a esporre l'attuale situazione covid per la nostra provincia ha convidiso il suo punto di vista su questa giornata e sulla disparità tra uomo e donna che ancora oggi, purtroppo, è visibile in molti ambiti della nostra società: "Ognuno di noi deve lavorare con sensibilità e professionalità, indipendentemente dal genere" è il centro del suo pensiero.

Di seguito l'intervista completa: