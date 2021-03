Mezzana Mortigliengo si tinge di giallo per la ricorrenza dell'8 marzo. Sabato i volontari della Pro Loco, guidati dal presidente Denis Pilotto e in collaborazione con il Comune, hanno distribuito oltre 200 mimose alle donne del paese

“Una per ogni casa – spiega Pilotto – Un piccolo gesto per la nostra comunità rosa. Un segnale di speranza per il momento che stiamo vivendo. A nome della Pro Loco ringrazio il sindaco Alfio Serafia e l'amministrazione per il supporto ricevuto in questa occasione”.