9 cose da sapere prima di fare un trapianto per capelli in Turchia

La caduta dei capelli, che colpisce sia i maschi che le femmine, può avere effetti devastanti sull'autostima e sul benessere emotivo. Questo è confermato dal fatto che il settore del trapianto capelli in Turchia sta incrementando esponenzialmente. La forma più comune di calvizie maschile, l'alopecia adrogenica, in particolare, è qualcosa che colpisce circa l'80% degli uomini nel corso della loro vita. Inoltre, si dice che molte celebrità sono ricorse a questa tecnica. Alcuni nomi? Johnny Depp, Jason Donovan e Wayne Rooney...

Ma cosa causa la caduta dei capelli?

La caduta dei capelli può essere causata da una serie di fattori, tra cui:

Genetica

Squilibri ormonali

Alcune malattie

Fatica

Gravidanza

Alopecia da trazione - soprattutto nelle donne

Effetti collaterali di alcuni farmaci

La Turchia è diventata una vera e propria mecca per i trattamenti di ripristino dei capelli e ospita molti chirurghi professionisti del trapianto di capelli che vantano un'ottima reputazione. Prima di organizzare il viaggio però, ecco 9 cose necessarie da sapere:

1. Fare ricerca

Questo punto non può essere sottolineato abbastanza. Quando si viaggia in Turchia, o in qualsiasi altra destinazione, per un trapianto di capelli, bisogna assicurarsi che la struttura in cui avverrà l'intervento chirurgico sia accreditata da un ente riconosciuto a livello internazionale. Inoltre, è importante controllare anche la licenza locale corrente.

2. Non cascare nella trappola del marketing

I centri che hanno un'eccellente reputazione sanitaria non si abbasseranno mai a pubblicizzare i propri servizi utilizzando un linguaggio troppo spudorato. È sicuramente difficile scegliere in un mercato affollato come quello dei trapianti di capelli in Turchia, ma ciò non significa cadere in preda delle campagne di marketing "pushy". La soluzione migliore è chiedere prove dei risultati clinici, leggere le recensioni e avere conversazioni dirette con la clinica.

3. Trovare casi simili

Per chi non si intende, un valido suggerimento è quello, in primis, di identificare la fase di perdita di capelli e poi trovare pazienti simili sui forum online o, ancora meglio, di persona, per vedere com'è andata l'operazione e, soprattutto, come sono i risultati a lungo termine. Di tecniche per il trapianto di capelli ce ne sono ormai diverse, fra cui ad esempio il trapianto capelli dhi . Durante la ricerca di testimonianze, è importante anche chiedere quale tipo di tecnica è stata adottata.

4. Assicurarsi su chi è il medico operante

Prima di impegnarsi in una procedura chirurgica, è importante assicurarsi che il medico voluto esegua l'intervento. A volte infatti, i chirurghi passano il lavoro al personale junior o agli assistenti che hanno molta meno esperienza nel campo.

5. Foto testimonianze

Le prove fotografiche di trapianti di capelli sotto forma di immagini "prima e dopo" sono fondamentali per giudicare lo stile e l'abilità di un chirurgo. Queste dovrebbero essere prontamente disponibili sul sito o comunque inviate su richiesta per poter vedere esempi reali del lavoro in più fasi. Normalmente le foto vengono scattate in determinati momenti:

La fase pre-operatoria,

Il post-operatorio,

Pochi mesi dopo l'intervento

Due o tre anni dopo il trapianto.

Inoltre, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio: per evitare scam, una ricerca immagini su Google permette di rilevare l'uso duplicato delle foto. E' capitato infatti che alcune cliniche fittizie abbiano utilizzato documentazioni di altri medici incontrate su internet.

6. Prepara una lista di domande da porre alla clinica

Una volta seguiti i passi precendeti e scelta la clinica finale, prima di prenotare il trapianto, è importante porre una serie di domande direttamente alla struttura:

L'ospedale o la clinica sono accreditati?

Il chirurgo è certificato?

Quanti interventi di trapianto di capelli hai eseguito?

Quali sono i possibili rischi e complicazioni?

Come verrà affrontato l'intervento nello specifico e di quanti innesti si avrà bisogno?

Quanto tempo ci vorrà per recuperare?

Quali sono le opzioni se il risultato non è soddisfacente?

E' possibile vedere fotografie di pazienti con un problema iniziale similare?

E' importante ricordare che la salute è di primaria importanza e sicuramente viene prima di una chioma fluente. Per questo motivo ribadiamo di non lasciarsi influenzare dai prezzi bassi e dalle campagne di marketing attrattive ma che portano solo a prenotare il prima possibile. Chiunque consideri un trapianto di capelli dovrebbe condurre uno studio preliminare approfondito in una serie di cliniche facendo ricerche sul team e sulla clinica.