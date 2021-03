Viverone, pronti 60mila euro dalla Regione per il tetto di Villa Lucca

60mila euro in arrivo dalla Regione per il comune di Viverone. Ad annunciarlo, sui canali social ufficiali, lo stesso sindaco Renzo Carisio: “In seguito ad una domanda presentata a suo tempo, il nostro Comune ha ottenuto dalla regione Piemonte un finanziamento di 60mila euro per la sostituzione del tetto delle sede municipale di Villa Lucca. Il progetto, dal costo di 120mila euro, costerà al Comune solo 10mila euro, in quanto nella spesa é stato inserito anche il finanziamento dello Stato per 50mila euro. I lavori inizieranno nel corso del mese corrente”.