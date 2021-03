Speciale 8 Marzo, l'imprenditrice Cristina Argentero: "Il nostro lavoro ci rende libere" VIDEO

Come promesso ha preso il via poco fa la maratona di dirette che per tutta la giornata accompagneranno i nostri lettori in occasione della Giornata Internazionale della Donna, più nota con il nome di Festa della Donna. Ad aprire la serie di interviste ci ha pensato l'imprenditrice biellese Cristina Argentero, titolare insieme al marito di un'azienda di carpenteria meccanica. Imprenditrice in un ambiente prettamente frequentato da uomini, ha saputo farsi conoscere e valorizzare superando i pregiudizi dell'essere donna e fare un lavoro considerato "da uomo".

"Il nostro lavoro ci rende libere. Donne, siate libere economicamente e sarete libere da tutto" è il suo appello.

Ecco l'intervista completa: