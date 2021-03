Speciale 8 Marzo, la quotidianità nelle parole del Maresciallo dell'Arma Costanza Simone VIDEO

"Costanza Simone è stata il primo Maresciallo donna di Biella. Prima di arrivare a luglio 2020 e a ricoprire il ruolo attuale di vice comandante della stazione cittadina, è stata al comando della caserma di Masserano, Gattinara e vice in quella di Orosei in Sardegna, nel nuorese".

Nuovo appuntamento dello speciale 8 Marzo, che per tutta la giornata accompagnerà i lettori di Newsbiella, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Storie di vita vissuta, forze dell'osrdine, imprenditrici, associazioni. Sono molti i temi che andremo ad affrontare nel corso delle nostre dirette. Al centro di questa puntata una donna, mamma e rappresentante dell'Arma dei Carabinieri che affronta la quotidianità comprese le sue sfaccettature più sanguinanti come i casi di violenza domestica.

La sua testimonianza che vi proponiamo nella seguente intervista.