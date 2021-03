Miagliano, al via i PUC: chi prende Reddito di Cittadinanza svolgerà attività di pubblica utilità

Come già anticipato in un precedente articolo (leggi qui), partono a Miagliano i Progetti Utili per la Collettività (PUC), che hanno impatto sui beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti nel paese e che posseggono i requisiti normativi per essere soggetti candidabili alle attività previste.

“I PUC sono stati disciplinati nel Decreto Ministeriale 149 del 22 ottobre 2019 ed il Comune, già nel febbraio 2020, aveva deliberato gli indirizzi tecnici per poter avviare un progetto sperimentale mirato a dare corpo a quanto disciplinato dalle norme statali – spiegano dall'amministrazione Mognaz - La gestione dei soggetti, la formazione ed il coordinamento territoriale dei progetti PUC è in capo al Consorzio socio-assistenziale Cissabo, soggetto capofila della gestione del Reddito di Cittadinanza per il Distretto di Coesione Sociale, con il quale a settembre 2020 è stata deliberata la relativa convenzione in materia”.

Da oggi, lunedì 8 marzo, e per 8 ore settimanali verrà quindi attivato il primo soggetto abilitato al progetto PUC: una risorsa aggiuntiva per il Comune di Miagliano che si dedicherà in via prevalente alla pulizia e decoro delle aree pubbliche. “Auspichiamo – conclude l'amministrazione - che questo sia solo il primo esempio di restituzione sociale, per coloro che ricevono il sostegno derivato da Reddito di Cittadinanza”.