Covid, Corradino: “Dati in aumento, suggerisco prudenza”

“Seppure con numeri moderati e sotto controllo, anche a Biella i dati relativi al coronavirus stanno tornando in queste ultime ore ad aumentare. Ci tenevo ad aggiornarvi dopo il confronto con l’Asl”. A scriverlo, sulla sua pagina Facebook, il sindaco Claudio Corradino.

“I pazienti ricoverati all’ospedale di Biella sono oggi complessivamente 55, di cui 6 in terapia intensiva, 10 in Semintensiva e 39 in Medio/bassa intensità. Ieri nessun dimesso a domicilio – spiega il primo cittadino - Purtroppo sono in crescita anche i dati delle persone in ordinanza di isolamento domiciliare: attualmente sono 420 e solo un paio di settimane fa eravamo sotto quota 300. Per questo motivo continuo a suggerire prudenza, il corretto utilizzo di mascherine e gel e il distanziamento nei luoghi chiusi. Ricordo che da domani saranno chiusi i parchi giochi, mentre nelle attività commerciali può accedere una sola persona per nucleo familiare”.