Candelo piace sempre di più: sarà set di video promozionali della Regione

Un altro successo per Candelo, ora vincitrice anche di una selezione indetta dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte: ad inizio 2021 la Regione aveva aperto una manifestazione d'interesse e, in base alla candidature, è stato scelto Candelo, insieme a soli altri 6 Borghi in tutto il Piemonte, per realizzare dei video promozionali rappresentativi della regione in chiave di qualità dell'offerta turistica e di sostenibilità ambientale.

Paolo Gelone, sindaco di Candelo, commenta: “Un altro buon risultato derivante dal lavoro di questi mesi su bandi e ricerca di opportunità per rilanciare concretamente Candelo e di conseguenza anche il Biellese. In questa fase la necessità è di lavorare per poter poi ripartire con vigore e incisività. L’emergenza sanitaria, non appena sapremo superarla, lascerà nelle persone il desiderio positivo di vivere in pienezza ogni momento della propria esistenza e le bellezze del proprio territorio. Sono fattori autentici che si ritrovano in Candelo e nei borghi piemontesi: dobbiamo promuoverli per essere meta di un turismo attento e consapevole.”

Candelo ha partecipato al bando scegliendo come tema chiave “Territorio e futuro” e proponendo come soggetto del video “costruire il futuro dai patrimoni del passato”, nell'ambito del piano di rilancio in atto da parte dell’amministrazione. Concetto che ha colpito la Regione tanto da portare alla selezione, grazie a cui Candelo ha quindi ottenuto, a titolo completamente gratuito, un video professionale, un nuovo importante strumento di promozione in rete e un prodotto di comunicazione valido e spendibile per far conoscere la destinazione sempre di più oltre i confini biellesi.

Il video passerà anche dai canali regionali, permettendo quindi a Candelo ampia visibilità. Un risultato che confermando ancora una volta, con sempre maggiore chiarezza, che il Ricetto è e sempre più merita di essere al centro delle politiche di rilancio turistico del Piemonte intero. Insieme a Candelo, unico comune del Biellese, sono stati selezionati dalla Regione anche i comuni di: Alagna Valsesia, Cortemilia, Avigliana, Ostana, Vogogna e Castellar-Saluzzo.

L'emergenza sanitaria in atto, con le necessarie restrizioni e limitazioni alla circolazione, evidenzia per le destinazioni turistiche la necessità di potenziare gli strumenti di promozione via Web. Di qui la scelta della Regione di sostenere una campagna per la produzione di video pillole promozionali di presentazione delle destinazioni turistiche che potranno essere divulgati tramite canali web e social del Comune e della Regione stessa.

Il progetto nasce nell'ambito della rete regionale dei Borghi sostenibili, marchio di qualità turistico-ambientale sostenuto dalla Regione, a cui nel tempo hanno aderito 24 comuni piemontesi con esperienze di offerta turistiche differenti, ma tutte in qualche modo mirate a intercettare una domanda di servizi turistici rispondenti a quel nuovo modo di viaggiare rappresentato dal turista responsabile, che intraprende un viaggio consapevole. Un turismo capace di generare ricadute economiche sul territorio di vitale importanza, ancor di più ora per sostenere il rilancio post -COVID.

L'iniziativa è svolta in collaborazione con Environment Park, il parco scientifico e tecnologico per l’ambiente di Torino e i lavori per la realizzazione del video sono già in corso.