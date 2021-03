Casapinta capofila del progetto “Pedaliamo Insieme Valorizzando il Territorio”

Nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, la stessa regione ha approvato il Programma di Sviluppo Locale del GAL Montagne Biellesi intitolato “Montagne Biellesi in transizione: nuove economie e reti territoriali come strumento di sviluppo locale partecipato del territorio”.

Questo programma del GAL prevede il potenziamento delle infrastrutture necessarie alle attività escursionistiche e ricreative, e del servizio di outdoor e segnaletica informativa, nell'ambito del quale i comuni di Casapinta, ente capofila, Curino, Strona e Valdilana, hanno presentato una domanda di sostegno per realizzare "Pedaliamo Insieme Valorizzando il Territorio - dalla Prevostura alle Vie del Vino, passando per Lessona, Masserano, Casapinta, Curino, Strona Valdilana", un progetto di sistemazione ed integrazione dei percorsi di mountain bike.

Il progetto comporta una spesa di 100 mila euro, a cui il GAL contribuirà con 90 mila. Per questa ragione, lo scorso 25 gennaio, la giunta comunale di Casapinta ha approvato gli elaborati del progetto e le modalità di gestione, e si è impegnata a cofinanziarlo con un contributo 10 mila euro suddiviso per quote (2.785 euro Casapinta; 1.657 Curino; 2.7460 Strona; 2.812 Valdilana).

Casapinta, in qualità di comune capofila, si è altresì impegnata, con propri mezzi e personale e con una programmazione stagionale degli opere, a curare la manutenzione dell’infrastruttura, per almeno i primi 5 anni successivi alla realizzazione degli interventi.