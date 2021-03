Tennis, campionati internazionali Città di Biella: al via altri due tornei Atp 80

Il grande tennis continua: da oggi 7 marzo al 21 ci saranno altri due tornei challenger ATP 80 che si svolgeranno sempre al Palapajetta e al Jocker di Biella.

Smaltita parzialmente la stanchezza per gli organizzatori, il tempo di riprendersi ed ecco il via di altri due tornei internazionali. Mai a Biella un "full immersion" di grande tennis c'era stato in passato. Vuoi la situazione pandemica, vuoi il chiaro volere dell'amministrazione comunale, per altre due settimane la nostra città sarà ancora alla ribalta mondiale.

Un impegno di forze e denaro non indifferente, tutto grazie alla disponibilità dell'Atp che aveva il bisogno di recuperare sedi idonee. La presenza di Andy Murray è stata la ciliegina sulla torta, non tutte le città possono vantarsi di aver avuto ospite l'ex numero 1 al mondo.

Come conferma l'organizzatore del torneo e maestro di Tennis Lab Biella, Cosimo Napolitano: "Ripetere l'esperienza con Murray sarebbe impossibile - commenta - ma non mancheranno tanti altri giocatori con un passato importante: nomi che fanno comprendere ad un pubblico esperto e appassionato di tennis di che livello stiamo parlando".

Tra i primi a sfidarsi ci saranno ad esempio l'italiano Andreas Seppi e l'ucraino Serhij Stachovs'kyj. Le partite prenderanno appunto il via questa mattina, 7 marzo, alle 10,30 e per ogni giornata sono previsti 4 match sui campi del Palapajetta e altri 4 sul pavimento del Joker.

Se dobbiamo rammaricarci di qualcosa è il peccato che gli appassionati o anche solo i curiosi non abbiano e non possano assistere a tutti questi grandi eventi. Nascondendoci dietro il "non si può avere tutto dalla vita" Biella si deve accontentare di essere comunque una città dello sport, del tennis, del grande tennis. Anche.