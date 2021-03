Pd Biella interroga Corradino sul Superbonus 110%: “Ne siete a conoscenza e volete aderire?”

Nuova interrogazione del gruppo consiliare del Pd Biella. A finire sotto la lente d'ingrandimento: il sostegno tecnico per le attività del Superbonus 110%.

“In occasione dell’emanazione del Bonus Facciate 2020, raccogliendo le sollecitazioni pervenute durante la seduta della commissione tecnica, nel mese di marzo 2020 l’amministrazione ha provveduto ad istituire uno sportello dedicato presso l’Ufficio Tecnico per fornire a cittadini e professionisti informazioni e certificazioni necessarie per accedere al bonus – spiegano i consiglieri Es Saket, Varnero, Rizzo, Mazza e Bruschi – Inoltre nel Decreto Legge Rilancio del maggio 2020 il Governo ha introdotto un’ulteriore corposa misura di incentivazione denominata Superbonus 110% finalizzata a sostenere la ripresa del settore edilizio a tutto vantaggio dell’economia, della sostenibilità ambientale e della riqualificazione del tessuto urbano edificato e nella Legge di Bilancio 2021 è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, destinato a potenziare gli uffici comunali che si occupano della gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus 110% attraverso l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico, come riporta il sito MISE”.

Premesso tutto ciò i dem chiedono al sindaco Corradino “se siano a conoscenza di questa opportunità e se intendano aderirvi. Al fine di pubblicizzare questo provvedimento si propone di programmare una serie di azioni di supporto per i cittadini ed i professionisti, agendo di concerto ed in collaborazione con gli Ordini Professionali e le associazioni di categoria presenti sul territorio”.