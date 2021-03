Un atto d’amore all'Ospedale, ecco la mostra fotografica dedicata agli operatori ASLBI FOTO

“Un atto d’amore” è il titolo scelto dal gruppo di fotoamatori biellesi di Fotogruppo Riflessi, curatori dell’allestimento, composto da quaranta scatti in formato 40X50 e 130 scorci e ritratti in formato polaroid, realizzati da Filippo Sarcì e dai colleghi stessi dell’Azienda Sanitaria nel corso del 2020-21.

Le foto scelte riassumono e raccontano dodici mesi scanditi da momenti intensi, vissuti dal personale dell’ASLBI nella lotta contro il coronavirus, al fianco dei pazienti. Sono immagini che non vorremmo più dover rivedere e non facili in tanti casi da guardare, proprio in quanto vere e per ciò che significano. Eppure sono testimonianze di una realtà che, se pur difficile e dolorosa, merita di essere conservata, perché possa un giorno darci la misura di quello che tutti noi insieme siamo riusciti a superare.

La mostra è stata allestita presso l’atrio dell’Ospedale, a un anno dal primo caso ufficiale di paziente positivo al covid-19 del territorio biellese (3 marzo 2020) e rimarrà esposta per tutto il mese. I visitatori potranno scrivere su un post-it pensieri e commenti. Al termine, a fine marzo, gli operatori potranno prendere e conservare come ricordo una delle foto polaroid che li ritraggono.

“Sono circa cinque anni che l’ASLBI ospita mostre fotografiche ed allestimenti artistici presso l’atrio, come gesto di attenzione all’umanizzazione e all’accoglienza dei pazienti che si recano in ospedale. – racconta Diego Poggio, Commissario ASLBI - Abbiamo voluto dedicare il mese di marzo di quest’anno agli operatori dell’Azienda Sanitaria di Biella. Tutto nel nostro territorio è iniziato il 3 marzo del 2020: un anno difficile e sofferto per tutti, ma proprio il loro impegno ha permesso di affrontare e superare tanti momenti non facili. Ci auguriamo di poter raccontare presto anche i mesi di svolta che stiamo vivendo e che ci porteranno fuori da questo lungo periodo. Questi scatti non descrivono solo scene di sanità, ma mettono in luce gesti e sguardi dei nostri professionisti, valorizzando la dimensione umana e personale del loro lavoro che è inscindibile dalla professionalità e che spesso fa la differenza”.