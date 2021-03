Il racconto della domenica, "L'orsetto Timmy e la giornata sugli sci" di Antonella Scalcon

L'orsetto Timmy e la giornata sugli sci

Era inverno, i fiocchi di neve cadevano sui rami ormai spogli. Il bosco era sommerso da una coltre candida e tutto intorno regnava un grande silenzio.

Nelle tane gli animali riposavano; ogni famiglia aveva raccolto le provviste per la fredda stagione e la legna che sarebbe servita per riscaldare la casa.

Durante la giornata gli abitanti del bosco si ritrovavano nel salone delle feste, che era stato ricavato sotto le radici della grande quercia. Qui si poteva ascoltare musica che proveniva dal vecchio grammofono e si poteva danzare in allegria.

Il freddo pungente e la neve caduta non permettevano agli animaletti di uscire all'aperto e così il tempo trascorreva lento, lento. L'orsetto Timmy si annoiava molto e durante la notte non faceva altro che rigirarsi nel letto pensando a una soluzione per poter andare a correre sulla neve.

E finalmente una sera ebbe un'idea a dir poco geniale.

<Ma sì - pensò – mi costruirò un bel paio di sci in legno>.

Si alzò contento, andò in cantina e prese due grandi pezzi di legno. Si sedette a terra e iniziò, con il suo coltellino, ad intagliarli.

Ci vollero alcune ore prima che il lavoro venisse completato, poi Timmy prese dalla mensola un barattolo di vernice gialla e un pennello e iniziò a dipingere gli sci.

Finalmente erano pronti, bisognava però riuscire ad attaccarli ai piedi. L'orsetto prese dall'armadio un vecchio paio di scarponi e li incollò al legno.

Il giorno seguente si vestì di tutto punto aprì la porta ma, ahimè, si ritrovò di fronte a un muro di neve.

<Uffa un altro problema – disse l'orsetto – devo scavare un tunnel che mi conduca all'esterno>.

Dopo qualche sforzo vide la luce filtrare attraverso la neve e davanti a lui si aprì uno scenario meraviglioso.

La giornata era bellissima e il bosco appariva nel suo splendore. Tutto era bianco e avvolto da un'atmosfera magica, nella notte l'acqua gelandosi aveva formato delle stranissime cascate di ghiaccio che risplendevano al sole.

Infilò gli scarponi con gli sci attaccati, prese fra le mani due vecchi manici di scopa per stare meglio in equilibrio e partì per la sua avventura.

Intorno a lui non c'era nessuno e, mentre si muoveva a fatica, Timmy scoprì un mondo nuovo. Al suo passaggio la neve cadeva dagli alberi colpendolo in testa. Ogni tanto cadeva a terra, ma lui era felice lo stesso.

Si mosse tra gli alberi e incontrò il lupo Doroteo che stava sciando pure lui in mezzo al bosco.

<Dove vai Timmy? - gli chiese stupito – dai vieni con me sulla cima della montagna, da lì è più bello sciare>.

L'orsetto non sapeva cosa rispondere ma, spinto dalle parole rassicuranti di Doroteo, accettò.

La salita era faticosa e il lupo doveva, ogni tanto, spingere l'orsetto che arretrava in continuazione. Arrivato in cima quello che vide lo ripagò della fatica. Il panorama era bellissimo: il bosco silenzioso, le alte montagne, il pendio innevato con le loro impronte.

Ma ora doveva pensare a come scendere a valle e l'idea lo intimorì non poco.

Doroteo intanto, si aggiustò meglio il berretto sportivo e gli occhiali da sole e, con un movimento agile, iniziò a sciare in un modo così naturale e perfetto che Timmy fu invogliato a seguirlo.

Il risultato purtroppo non fu lo stesso, l'orsetto cadde subito a terra. Il lupo ritornò indietro e lo aiutò a rialzarsi poi gli insegnò alcune regole fondamentali per sciare meglio.

Con impegno Timmy seguì i consigli dell'amico. Il suo stile era goffo e solo all'ultimo momento riusciva ad evitare i sassi e gli alberi che si trovavano sulla sua traiettoria. Ma arrivò a valle e fu felicissimo della sua impresa. Si voltò e vide disegnati nella neve i segni del loro passaggio.

<E' stato super. Troppo bello>.

Ringraziò il lupo Doroteo per averlo accompagnato e ritornò a casa col sorriso sulle labbra canticchiando una canzone. Passò dal tunnel che aveva scavato al mattino ed entrò in casa. Quella sera sarebbe andato nel salone delle feste e avrebbe raccontato a tutti della sua fantastica avventura sugli sci.