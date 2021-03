I teatri tascabili ritornano al comprensivo di Andorno

Nella simpatica ed avvincente versione teatrale del capolavoro di Verne offerta dalla coppia dei Teatri tascabili, ovvero Sala Salvemini e Annika Strohm, Phileas Fogg è chiamato questa volta nella ancor più titanica impresa, sempre con tempo utile 80 giorni, di liberare nientedimeno che l'intero mondo dalla plastica; una proposta tanto utopica quanto di forte impatto e attualità che ha previsto uno spettacolo via Meet per le classi prime dell'istituto comprensivo di Andorno, realizzato nella mattinata di lunedì 22 febbraio.

La grande avventura di mister Fogg ha coinvolto i ragazzi anche a distanza utilizzando un linguaggio accattivante che pone l'accento sull'importanza dell'agire e subito per difendere i nostri più urgenti interessi, cioè quelli del pianeta: il protagonista infatti nel suo percorso, tra realtà e fantasia e coadiuvato ovviamente dall'assistente Passepartout, paga la plastica come l'oro, viene a conoscere tutti i sistemi esistenti oggi per sostituire la plastica con prodotti meno inquinanti e scopre come rendere biodegradabile questo materiale così inquinante.

Il tutto è stato reso accattivante, nonostante la distanza dagli attori, dal fatto che i ragazzi hanno potuto interagire durante lo spettacolo servendosi tra l'altro di palette colorate realizzate in aula, guidando così all'occorrenza i protagonisti nelle loro scelte ed essendo chiamati in causa sui vari quesiti posti al termine e durante lo snodo delle avventure dei protagonisti.