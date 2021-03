Dal Nord Ovest – Attimi di preoccupazione per un incendio canna fumaria

Momenti di preoccupazione a Carpignano Sesia per un incendio scaturito da una canna fumaria. Il fatto si è verificato ieri pomeriggio, sabato 6 marzo, intorno alle 16. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Romagnano per la messa in sicurezza dell'area, terminato nella prima serata.