Valdilana e Crocemosso in lutto per la morte di don Carlo Sala

La comunità di Crocemosso, a Valdilana, è in lutto per la morte dello storico parroco, don Carlo Sala, mancato ieri mattina all'età di 98 anni. Per gran parte della sua vita, è stato la guida spirituale della frazione. Il funerale si terrà domani, lunedì 8 marzo, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Crocemosso.