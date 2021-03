L’Alchimia delle Parole attraverso gli aforismi, quanto incide la mente sul cambiamento di sé?

Comincia così una rubrica condotta dalla professoressa Elena Viotti che, attraverso l’analisi di alcuni aforismi scelti per voi con l’obiettivo di riflettere in positivo su situazioni e condizioni che inizialmente potrebbero sembrare negative, vi offre pillole di vita e di condivisione.

L’aforisma di oggi è...

“Ciò che la mente può concepire e credere, allora lo potrà anche realizzare…”

Napoleon Hill

A fine pezzo, un efficace esercizio pratico per i lettori… tuffati nel mondo che hai dentro di te!

Napoleon Hill è un animatore motivazionale dell’America di fine ‘800. Ha scritto parecchi testi di saggistica, tra cui il più importante per raggiungere il successo personale è “Think and grow rich, Pensa e arricchisci te stesso”.

Attraverso il procedimento alchemico, inteso come momento di apertura verso ciò che la mente può attuare per raggiungere un obiettivo, è possibile lavorare per cambiare la natura di certi pensieri negativi in momenti positivi e utili al sé.

Le emozioni negative ci privano infatti, della capacità necessaria a trasformarci in esseri scevri dal dolore regalandoci totalmente ogni giorno, alla gioia.

Uno dei “must” che dobbiamo sempre considerare è quello di non lasciarci sopraffare dai pensieri continui e ininterrotti che, dispettosi e irrispettosi, si accavallano nella nostra mentre creando catene continue di vortici discensionali il cui unico scopo è abbatterci.

Le irritazioni, la rabbia, le preoccupazioni, l’ansia ci bloccano l’energia costruttiva utile al nostro rinnovamento, disperdendola verso l’esterno e canalizzandola in ambiti del tutto fuorvianti. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è dentro di noi, tutto ciò che sprechiamo indirizzandolo altrove, per cercare di tenere a bada situazioni che dipendono da altri, è uno sperpero di energia che invece deve servire ai nostri serbatoi per lavorare al meglio!

E cioè? Quale sarebbe il meglio?

Il mago interiore sa perfettamente come ottenere il controllo di ogni situazione, ovvero… equilibrando la propria mente, evitando dunque dispersioni in attività che non portano a nulla se non problemi aggiuntivi.

Inoltre, ha imparato la tecnica di modificare i disegni interiori attraverso la visualizzazione di obiettivi che possono realizzarsi materialmente a modificare dunque una realtà poco apprezzata. Come? Restando focalizzati sull’obiettivo !!!

Ciascuno di noi può raggiungere le mete prefissate, grazie al semplice fatto di poterci “Credere” !!! E agire quindi nella direzione del fine desiderato.

Sembra assurdo? Impossibile?

Gli scienziati ci confermano che restando focalizzati per almeno 21 giorni su una data idea fissa, il cervello comincia a creare automatismi, nuove connessioni, nuovi rami neuronali e quindi a consolidare quell’idea come un’abitudine che si inserisce nel nostro subconscio modificandone le reazioni… Tutto questo significa che se cerchiamo di eliminare qualcosa di negativo e ci concentriamo in tale attività credendoci, questo diventerà possibile e si trasformerà nell’esperienza piacevole desiderata! Ciò è scientificamente provato da gruppi medici in svariate parti del mondo!

Non resta dunque che provare ad immergerci in una nuova totalizzante esperienza da sperimentare concedendoci la possibilità di avverare i desideri più reconditi del nostro

animo.

ESERCIZIO DI RIFLESSIONE

Nel libro la “Grammatica della fantasia” Gianni Rodari inventò un esercizio interessante quanto divertente: apri il dizionario e scegli alcune parole a caso. Con quelle parole crea un titolo e infine una storia che, nel nostro caso, dovrà avere un’affinità con un sogno che vorresti si realizzasse…