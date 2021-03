Bel gesto a Roppolo, consigliere e cittadino recuperano pneumatico abbandonato nei boschi

Sono sempre più numerosi i casi di abbandono rifiuti lungo le strade della nostra provincia. Cittadini incivili e poco rispettosi delle regole e della natura, che spesso trovano la piena condanna di tutti gli utenti. Capita però che alcuni, dopo le lamentale di turno, decidano di mettersi in gioco, rimboccandosi le maniche per il bene collettivo. È accaduto domenica scorsa, a Vigliano Biellese, dove alcuni cittadini hanno ripulito dalla sporcizia alcune strade del paese (leggi qui).

Comportamenti analoghi si sono registrati a Roppolo, nel Basso Biellese, come racconta lo stesso sindaco Renato Corona: “Grazie alla generosa e fattiva collaborazione di un nostro consigliere e di un cittadino, è stato recuperato un pneumatico abbandonato nei boschi di Pioglio. Nei prossimi giorni verrà smaltito presso l'sola ecologica a cura del Comune. Ancora una volta ha vinto il buon senso civico e la voglia di vivere in un ambiente sano e pulito contro l'inciviltà e cattiva educazione di chi non sa vivere in una comunità”.

Speriamo che siano i primi segnali di una lunga serie, dopo anni di segnalazioni e denunce sulle pagine del nostro giornale.