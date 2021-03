Unione Montana Comuni Biellese Orientale: "Promuoveremo ogni iniziativa a difesa delle scuole di Valdilana"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Presidente comunica di aver appreso, anche attraverso la stampa, del Piano Scuole presentato dal Comune di Valdilana. Premette che pur non volendo entrare nel merito delle scelte libere che deve fare il Comune tale proposta ricade sull’intero territorio comunitario.

Infatti la scelta di avere un polo scolastico che preveda un liceo o comunque un istituto superiore vuol dire garantire oltre alla presenza degli studenti, tutta una serie di servizi. Inoltre avere la possibilità per i ragazzi di frequentare un istituto vicino senza dover per forza allontanarsi da casa rappresenta un ulteriore possibilità. Il sindaco di Coggiola nella sua veste di presidente della Provincia di Biella precisa che il suo intervento non intende assolutamente entrare nel merito delle scelte che farà Valdilana ma sottolinea la disponibilità della Provincia a giocare il proprio ruolo a favore del territorio.

Il sindaco di Valdilana dichiara che il piano è stato presentato al fine di preservare la presenza delle Scuole di ogni ordine e grado all’interno del territorio comunale. Tale scelta dovrà essere condivisa e pertanto vi è la disponibilità a discuterne insieme. Ci si è trovati a discutere con il mondo scolastico che tende a concentrare la presenza degli istituti a Cossato o comunque in pianura. Il Consigliere Costella afferma che non si capisce perché il piano preveda lo smantellamento delle Scuole di Vallemosso che sono ospitate in un edificio funzionale e in cui si è investito molto. Deve essere salvaguardata la municipalità e non è vero che la colpa è delle istituzioni scolastiche ma anche delle scelte amministrative che vengono fatte. Non condividendo tali scelte promuoveremo ogni iniziativa a difesa.