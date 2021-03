Rosazza si rifà il look: nei giorni scorsi, è stata completata l'opera di illuminazione pubblica del parco, con l'aggiunta dei punti luci in paese.

“Lo avevamo annunciato, l'alluvione non avrebbe impedito la realizzazione dei progetti in corso – spiegano dal Comune sui canali social ufficiali - Era nel programma elettorale. E, seppure al fotofinish, abbiamo mantenuto la promessa! Grazie a Salvatore Di Micco per l'impegno: l'illuminazione del parco è una sua creatura”.