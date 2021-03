Cavaglià, in due giorni vaccinati quasi 500 anziani ultra 80enni al Polivalente

Due giornate dedicate al contrasto della pandemia: tra ieri e oggi sono state effettuate, al Polivalente di Cavaglià, quasi 500 vaccinazioni anti Covid. Un servizio rivolto agli anziani con più di 80 anni di Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone e Zimone. “Un'iniziativa condivisa con più realtà comunali – spiega il sindaco Mosè Brizi – resa possibile grazie alla collaborazione di medici di base territoriali, gruppo di Protezione Civile, volontari comunali, Croce Rossa di Cavaglià e ASL di Biella. A tutti loro vanno i miei ringraziamenti più sinceri”.

Pochi gli anziani che non si sono presentati nelle due giornate appena trascorse. Presenti, oltre all'amministrazione comunale di Cavaglià, anche la direzione dell'ASL Biella e i primi cittadini dei comuni coinvolti, che si sono alternati nella supervisione. Pollici in alto per il sindaco di Salussola Manuela Chioda: “Si è registrato un bel clima, siamo riusciti a gestire la mole di lavoro senza grossi problemi. È la dimostrazione che quando il territorio scende in campo unito i risultati si ottengono”.

“Qualche disagio si è registrato per diversi nostri anziani – sottolinea il sindaco di Roppolo Renato Corona – che sono stati mandati direttamente al centro vaccinale di Biella, in via don Sturzo mentre altri di Cerrione sono stati inviati a Cavaglià. Certe procedure andranno corrette e riviste a fronte di nuove vaccinazioni, in quanto i medici di base si sono trovate davanti persone che non conoscevano”.