Candelo guarda al turismo di prossimità e aderisce al Trofeo Turistico “Borghi in Moto”

Nuova iniziativa per il comune di Candelo: la realtà biellese, infatti, parteciperà al Trofeo Turistico “Borghi in Moto”, insieme a tutti i borghi italiani certificati.

A spiegare i punti salienti il sindaco Paolo Gelone: “Un modo per viaggiare in tempi di Covid, quando si potrà tornare a farlo, speriamo presto, senza partecipare ad un evento di aggregazione, ma muovendosi in autonomia pur sentendosi comunque parte di una bella iniziativa a livello nazionale, per coniugare libertà e autonomia di movimento alla riscoperta degli angoli più caratteristici d’ Italia. Continuiamo quindi a lavorare e non ci fermiamo. Uno sguardo avanti con fiducia e ottimismo, che insieme alla programmazione sono gli ingredienti giusti per inquadrare il futuro prossimo e per, è proprio il caso di dirlo, contribuire a rimettere in moto la situazione non appena sarà possibile”.

Un'idea, nata in Umbria ed estesa a tutta Italia, a cui Candelo aderisce attivamente. “Con una sinergia – sottolinea Gelone - tra turismo e settore del motociclismo, inteso come svago, passione, voglia di libertà, perfettamente in linea con il turismo di prossimità”.