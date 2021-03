Anffas Biellese, nuovo progetto in vista: presto piano per indipendenza abitativa di persone con disabilità

“Liberi di scegliere… Dove e con chi vivere”. Questo il nome del progetto dell'Anffas, arrivato alla sua fase operativa, dopo la gestazione e l’avvio nel febbraio dell’anno scorso. Presto verranno quindi attivati gli sportelli per rendere concreto il piano che punta all’indipendenza (abitativa, ma non solo) delle persone con disabilità, in applicazione di una legge dello Stato e della riforma del terzo settore.

Raggiante la presidente dell’associazione biellese, Maria Teresa Rizza: “Coinvolgeremo diverse persone per questa iniziativa innovativa e importante”. Ivo Manavella, invece, spiega: “Andremo a modellare un progetto preciso per ogni persona, in collaborazione con il pubblico. Quindi andremo a creare situazioni specifiche, calibrate sulle diverse esigenze e aspettative delle persone della nostra associazione. Si tratta di un enorme passo avanti, culturale e pratico, perché metteremo al centro del progetto uomini e donne e loro qualità della vita”.

Vito Catania, psicologo, aggiunge: “Un sistema innovativo, che programma la vita in autonomia di persone con disabilità, all’interno di strutture abitative speciali, perché pensate sulla base delle diverse necessità degli ospiti. Un progetto che coinvolge le famiglie e che ragiona sull’indipendenza di persone con disabilità, magari, quando genitori o familiari vengono meno. Adesso entriamo in una fase operativa: vanno individuate le persone, gli spazi e realizzati i progetti concreti. Entro la fine dell’anno, dobbiamo poi attuare il tutto come indicato dalla legge e relativi finanziamenti”.