Vallanzengo, cercasi volontari per l'area verde di frazione Maglione

Al fine di conseguire un risparmio della spesa pubblica, il comune di Vallanzengo intende coinvolgere la cittadinanza nella cura del verde pubblico, sensibilizzando processi di partecipazione ed autogestione del patrimonio comunale.

Questo lo scopo dell'avviso, pubblicato sul sito internet comunale, per affidare ad associazioni, enti o cittadini privati la manutenzione ordinaria e la gestione dell'area verde di frazione Maglione.

L'avviso prevede la stipulazione di una convenzione con il comune per la durata di 1 anno, e nessun compenso per l'affidatario. L'atto disciplina anche le modalità di selezione, gli oneri dell'affidatario, i controlli esercitabili dall'amministrazione e la modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse.

Gli interessati, utilizzando esclusivamente il modulo pubblicato sul sito comunale, potranno presentare la manifestazione direttamente all'ufficio protocollo del municipio, oppure via mail, oppure tramite posta elettronica certificata. Il plico, formato dal modulo e da documento d'identità dell'interessato, dovrà essere recapitato entro e non oltre le 12 del 25 marzo: gli interessati si assumono il rischio del mancato recapito, anche per cause di forza maggiore, entro il termine indicato.