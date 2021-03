Pallacanestro Biella pronta per il derby contro Jb Monferrato, il prepartita

Pallacanestro Biella torna a giocare tra le mura amiche del Biella Forum: domenica 7 marzo alle ore 18:00 ospiterà la JB Monferrato, nel derby valido per la ventiduesima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West, girone verde.

La JB Monferrato di coach Valentini, con otto gare vinte e undici perse, terzultima in classifica a quota 16 punti, ha firmato in settimana Juan Marcos Casini, guardia di 1.90, classe 1980, argentino di passaporto italiano. Ancora in dubbio l'argento mondiale Lucio Redivo, sottoposto in settimana ad esami strumentali, che verrà valutato giornalmente dallo Staff Medico della JB Monferrato, per un definitivo rientro in gruppo.