Opere pubbliche, dalla Regione 340mila euro per 9 comuni del Biellese

È di circa 340mila euro il contributo regionale per gli interventi su opere pubbliche destinato a 9 comuni del Biellese. Le risorse fanno parte del rifinanziamento da nove milioni di contributi destinati ai Comuni piemontesi, oltre a due milioni per le Province. La Giunta regionale ha deliberato tali somme per il cofinanziamento alla realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali, in base alla legge regionale 18/84.

Dopo anni in cui questa legge non è stata finanziata, la Regione Piemonte per il secondo anno consecutivo ha deciso di sostenere altri 171 Comuni, che si vanno a sommare ai 220 finanziati nel 2020. In particolare, per il Biellese i comuni beneficiari saranno Campiglia Cervo, Caprile, Cavaglià, Lessona, Ponderano, Salussola, Sostegno, Tavigliano, Viverone.

La Regione Piemonte, nonostante le difficoltà economiche di bilancio legate alla pandemia, ha deciso di rifinanziare la legge regionale 18 per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un sostegno sostanzioso per i Comuni e per le aziende che potranno essere coinvolte nei lavori.

"Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto – spiega l’assessore regionale al Welfare, biellese, Chiara Caucino - in quanto, con questi fondi, riusciremo a offrire un sostegno concreto e tangibile a 9 Comuni del mio territorio che da tempo attendevano risorse per poter realizzare le opere pubbliche di cui necessitano".

"Significativo - prosegue l’assessore - il fatto che questa norma sia stata rifinanziata per il secondo anno consecutivo. Si tratta della concreta dimostrazione che questa giunta ha davvero a cuore tutti i territori, compreso il nostro. Insieme al presidente Cirio e all’assessore Gabusi, che ringrazio, siamo convinti che solo con uno sviluppo omogeneo ed equilibrato fra tutti i territori il Piemonte - e, di conseguenza, anche il Biellese - possa davvero viaggiare ad 'un'altra velocità'".